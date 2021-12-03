ABD güçlerinden YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim!

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlattı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK üyelerine silahlı eğitim vermek amacıyla Irak üzerinden 70 askerini 28 Kasım'da Haseke'ye sevk etti.
Örgüt işgalindeki Haseke'nin kuzeydoğusunda ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan beldesine gelen ABD askerleri, burada 1 Aralık'ta yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim başlattı.
Yaklaşık bir ay sürecek eğitimde teröristlere, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak.
Eğitimin ardından teröristlerin bir kısmının Haseke'deki Şeddadi ilçesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'na gönderileceği, geri kalan teröristlerin ise Rümeylan'da kalacağı öğrenildi.
TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.
Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.
Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılmıştı.
Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.
Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.
Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!