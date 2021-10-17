783 yıllık Selçuklu hanında defineci talanı

Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarından Alaaddin Keykubad'ın eşi ve 2'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in validesi Mahperi Hatun'un, Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde yaptırdığı 1238 tarihli Çamlıbel Han'ı son 60 yılda kaçak definecilerin talanına uğradı.
Yaklaşık 40 metre uzunluğunda, dikdörtgen şeklinde inşa edilen ve zamanla tahrip olan tarihi hanın, sadece bir kısmı ayakta kalabildi. Kalan bölümlerinde ise kaçak kazıların izleri görüldü.
'RESTORASYON İÇİN BAŞVURU YAPTIK'
Hanın restore edilmesi gerektiğini belirten Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, şöyle konuştu: "Hanımız 1238 yılında Mahperi Hatun tarafından Tokat genelinde yapılan 6 handan bir tanesidir. Bundan 60- 70 yıl önce faal durumdaydı. Tüm yapısal fonksiyonlarıyla ayaktaydı ama son 60 yıl içerisinde gerek kaçak kazılar, gerekse halkın yanlış yaklaşımı harabe haline getirdi. Bir an önce buranın restorasyonunun yapılıp, turizme kazandırılması gerekiyor.
Burası Tokat-Sivas kara yolu üzerinde bir yer. Burası yapılırsa imajımız açısından da mükemmel olacağına inanıyoruz. Belediye olarak burayı mücavir alanı içerisinde aldık. Restorasyonun yapılması için de gerekli başvuruları yaptık. İnsanlar geldiği zaman burada bir tarihi yapı görüyorlar ve soruyorlar.
Çamlıbel'in M.Ö. 7200'lü yıllara uzanan bir tarihi var. Burada 6 tane Selçuklu köprümüz var. 3 tane hanımız var. Burası tarihsel olarak turizm kuşağının içerisine dahil edilirse, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarız."
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