15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “stratejik işbirliği”nin önemli bir adımı olarak gösterilen TANAP, Ardahan’ın Posof ilçesinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Hat, Türkiye sınırları içinde 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçiyor. Edirne’nin İpsala ilçesinden Avrupa’ya bağlanıyor.
TANAP’ın, Türkiye-Gürcistan sınırından Eskişehir’e kadar olan ilk fazı, Haziran 2018’de tamamlandı. Bu bölüm için 12 Haziran’da, iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla bir açılış töreni gerçekleştirildi.
Eskişehir’deki çıkış noktasından Türkiye’ye ilk ticari gaz akışı, 30 Haziran 2018’de başladı. Hattan, bugüne dek 3 milyar metreküp gaz çekildi. Günlük gaz akışı halen 11 milyon metreküp düzeyinde seyrediyor.
İKİNCİ FAZ DA TAMAMLANDI
TANAP’ın, Eskişehir’den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan ikinci fazı da tamamlandı. Proje, Türkiye-Yunanistan sınırından Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz verilmesi için hazır hale getirildi. Hattın, her türlü testi tamamlandı.
TÖREN HAZIRLIĞI
11.7 milyar dolar yatırım öngörülen, 6-6.5 milyar dolara tamamlanan proje için 30 Kasım’da (liderlerin programına bağlı olarak bir değişiklik olmazsa),İpsala’da (yüksek olasılıkla) sahada geniş katılımlı bir tören yapılması planlanıyor. Tören için hazırlık yapılıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey katılımın olması bekleniyor.
BOTAŞ, TANAP üzerinden Azerbaycan’dan, Rusya’dan ve İran’dan doğalgaz ithal ediyor. Aralarında ABD, Nijerya, Cezayir, Katar’ın da bulunduğu ülkelerden LNG satın alıyor.
HATTIN ORTAKLARI
TANAP’ın büyük hissedarı Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ. Bu şirketin sahip olduğu hisse yüzde 51. BOTAŞ’ın yüzde 30, İngiliz BP’nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ’nin yüzde 7 payı bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!