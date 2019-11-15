Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “stratejik işbirliği”nin önemli bir adımı olarak gösterilen TANAP, Ardahan’ın Posof ilçesinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Hat, Türkiye sınırları içinde 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçiyor. Edirne’nin İpsala ilçesinden Avrupa’ya bağlanıyor.

TANAP’ın, Türkiye-Gürcistan sınırından Eskişehir’e kadar olan ilk fazı, Haziran 2018’de tamamlandı. Bu bölüm için 12 Haziran’da, iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir’deki çıkış noktasından Türkiye’ye ilk ticari gaz akışı, 30 Haziran 2018’de başladı. Hattan, bugüne dek 3 milyar metreküp gaz çekildi. Günlük gaz akışı halen 11 milyon metreküp düzeyinde seyrediyor.

İKİNCİ FAZ DA TAMAMLANDI

TANAP’ın, Eskişehir’den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan ikinci fazı da tamamlandı. Proje, Türkiye-Yunanistan sınırından Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz verilmesi için hazır hale getirildi. Hattın, her türlü testi tamamlandı.

TÖREN HAZIRLIĞI

11.7 milyar dolar yatırım öngörülen, 6-6.5 milyar dolara tamamlanan proje için 30 Kasım’da (liderlerin programına bağlı olarak bir değişiklik olmazsa),İpsala’da (yüksek olasılıkla) sahada geniş katılımlı bir tören yapılması planlanıyor. Tören için hazırlık yapılıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey katılımın olması bekleniyor.

BOTAŞ, TANAP üzerinden Azerbaycan’dan, Rusya’dan ve İran’dan doğalgaz ithal ediyor. Aralarında ABD, Nijerya, Cezayir, Katar’ın da bulunduğu ülkelerden LNG satın alıyor.

HATTIN ORTAKLARI

TANAP’ın büyük hissedarı Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ. Bu şirketin sahip olduğu hisse yüzde 51. BOTAŞ’ın yüzde 30, İngiliz BP’nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ’nin yüzde 7 payı bulunuyor.