Son dakika: 6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Son dakika: 6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk kez bugün Yunanistan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Kuruluş bildirgesinde ifade edildiği üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmeden iki ülke içinde hayırlı olacağını düşünüyorum.

6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da Haberi Görüntüle

2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı'nda oluşturan planların sonuç vermesi memnun edici. Turizm ve kültürel alan ilişkileri geliştireceğiz. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık.

Ege ve Doğu Akdeniz'de tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk, dışişleri bakanlarımızın kararlı bir şekilde çalışmalarını istedik.

Terörle mücadeleyi de ele aldık. Özellikle Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık.

"BİZİM ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK" Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık, Türkiye olarak en başında beri sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde onaylamadığımızı vurguladık. Yaşananlar vicdanları yaralamaktadır. Uluslararası toplum sessiz kalmamalı, kalıcı ateşkes tekrar sağlanmalıdır. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin bir kez daha kaçınılmaz olduğunu gördük. Türkiye olarak garantör olmaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'ye yardımlarımızı hızla sürdürüyoruz, uluslararası toplumun da gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Aynı deniz, coğrafyayı paylaşıyoruz. İki komşu arasında görüş ayrılığının olması çok normal, bizim aramızda çözülemeyecek bir sorun yoktur. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Önümüzdeki toplantı için kendilerini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.

"İLİŞKİLERİ CANLANDIRMAYA KARAR VERDİK" Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkanlar; Önceki aylarda aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Ekonomi, ufak ölçekli birimler ve ikili ticaretin artırılması hedefini konuştuk. Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Polis ve sahil güvenliğinin iş birliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir.

TÜRK VATANDAŞLARINA YUNAN ADALARINDA 7 GÜNLÜK VİZE Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldık. Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ve Türk vatandaşlarına vize muafiyetini ele aldık. Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasını ziyaret etmek için 7 günlük vize sağlanması konusunu konuştuk. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız . REKLAM