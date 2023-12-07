6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk kez bugün Yunanistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ile ortak açıklamalarda bulundu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Erdoğan, görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in davetine icabetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Yunan yetkililer tarafından karşılandı.
ERDOĞAN İLE YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN ORTAK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile ortak açıklamalarda bulundu.
Sakellaropoulou'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
Yunanistan ile Türkiye'nin her zamankinden fazla pozitif siyasi gündemi geliştirmesi elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz fakat bu bilinçle ortak çalışmak bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeye götürebilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı dost Türk halkına barış ve refah dileklerimi iletmenizi rica edeceğim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Bugün geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbiriyle muhataplarıyla gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef, aramızdaki 5,5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi adımları atabiliriz, bunları görüşeceğiz. İmzaları atıp, yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.
Erdoğan, Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.
"KOMŞULARLA AŞILAMAYACAK SORUN YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesinde Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini, komşularıyla aşılamayacak hiçbir sorunu olmadığını söyledi.
Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, önceki günlerde "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa" ve "kazan kazan formülüne" dair yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:
"Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Geçmişimiz itibarıyla iç içeyiz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. İşte ben bu manada ilişkilerimizde 'yeni bir sayfadan', 'kazan-kazan' ilkesinden bahsettim. 'Kazan-kazan' anlayışı zaten Türkiye'nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yatıyor."
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaret Yunan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Birçok gazete günlerdir bu ziyaretten beklentilere ilişkin değerlendirme yayınlarken Yunan siyasetçiler de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Atina'nın iki ülke arasındaki uzlaşmazlık alanlarında ısrar etmeyeceğini aksine, Türkiye ile Yunanistan'ı birleştiren ortak hedeflere odaklanacağını kaydetti.
5'incisi düzenlenecek YDİK toplantısına ilişkin değerlendirmelerini Parapolitika gazetesi için kaleme alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin YDİK'e samimi işbirliği niyetiyle katılacağını kaydetti.
Yerapetritis, iki ülkenin de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu olduğunu belirterek, "Yunan hükümeti yaklaşmakta olan İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle, gelecek nesilleri dikkate alarak karşılıyor. Gelecek nesillere, ülkemizin refah ve ilerlemesine katkı sağlayacak huzurlu bir uluslararası komşuluk miras bırakmaya borçluyuz." ifadesini kullandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.