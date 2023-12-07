Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in davetine icabetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Yunan yetkililer tarafından karşılandı.

ERDOĞAN İLE YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile ortak açıklamalarda bulundu.

Sakellaropoulou'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Yunanistan ile Türkiye'nin her zamankinden fazla pozitif siyasi gündemi geliştirmesi elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz fakat bu bilinçle ortak çalışmak bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeye götürebilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı dost Türk halkına barış ve refah dileklerimi iletmenizi rica edeceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbiriyle muhataplarıyla gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef, aramızdaki 5,5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi adımları atabiliriz, bunları görüşeceğiz. İmzaları atıp, yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.

Erdoğan, Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.