Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Adalettin Şen, araç sahibi İsmail Demir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
AA'da yer alan habere göre sanık İsmail Demir, kazada bir kusurunun bulunmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
DURUŞMADA 'MICIR' SAVUNMASI
Servis sürücüsü Adalettin Şen de kaza nedeniyle üzgün olduğunu, kazadan sonra psikolojisinin bozulduğunu, yemek yiyemediğini ve uyuyamadığını savunarak tahliyesini istedi.
Müşteki avukatları ise bölgede keşif yapılmasını talep etti. Adalettin Şen'in avukatı, kazanın yaşandığı virajın mıcırlı olduğunu, yüksek hızın da kazada etkili olduğunu ancak kazada ölüm ve yaralanma olayının yol kenarında bulunan çam ağacına çarpma nedeniyle olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık araç sahibi İsmail Demir'in tahliyesine, sürücü Adalettin Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
ACILI BABA TEPKİ GÖSTERDİ
Kazada hayatını kaybeden Melisa Nur Demirel'in babası Fatih Demirel, duruşma sonrası gazetecilere, araç sahibinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.
Yargılamanın bekledikleri gibi sürmediğini dile getiren Demirel, "Çocuklarımızın katilleri elini kolunu sallayarak bütün acılı ailelerin önünde geziyor. Biz, bu mahkemede adalet yerini bulacak diye düşünürken tam tersiyle karşılaştık. Çam ağacına, çalıya suç bulundu." diye konuştu.
Kazada yaralanan Hakan Tek'in annesi Fadime Tek ise mahkemede herkesin suçsuz olduğunu beyan ettiğini, bunu kabul etmediklerini belirtti. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da duruşmaya katılarak ailelere destek verdi.
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Nur Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklanmıştı.
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