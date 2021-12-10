Servis faciasında 5 öğrencinin ölümüne 15 yıl istendi!

DHA

Afyonkarahisar'da 11 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen yönetimindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.

DHA'nın haberine göre, korkunç kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.

15'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Savcılık tarafından trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücü Adalettin Şen ve araç sahibi İsmail Demir hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, öğrenci servis aracını kullanan Adalettin Şen ve araç sahibi İsmail Demir'in, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

'KAPASİTESİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ'

İddianamede, sanık Adalettin Şen'in, mağdur çocukların ölümünde ve yaralanmasında kusurlu olduğu belirtildi. 03 UU 567 plakalı aracın lastiklerinin standartlara uygun olmadığı, arka koltuklarının emniyet kemer teçhizatının bulunmadığı, teknik donanımlar ve yönetmelik gereği gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği kaydedildi. Sanık Şen'in bazı zamanlarda kapasitesinden fazla öğrenci aldığı belirtilen iddianamede, kazaya sebebiyet vereceği öngörülmesine rağmen kendisine güvenerek kaza yapmayacağı inancıyla hareket ettiği aktarıldı. İddianamede, sanık Şen'in kazada bilinçli taksir düzeyinde kusurunun bulunduğuna yer verildi.

DİĞER ARAÇ ARIZA YAPMIŞ

Sanıkların, son bir haftadır 03 S 8511 plakalı aracın arıza yapması gerekçesiyle kazaya karışan aracı kullandıklarını belirttiği kaydedilen iddianamede, taşınan öğrenci sayısını gösterir listede ise 6 Eylül 2021'den itibaren belli aralıklarla 03 UU 567 plakalı aracın kullanıldığı aktarıldı. İddianamede 'Kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle 03 UU 567 plakalı aracın kullanıldığına dair savunmalara itibar edilemeyeceği' kaydedildi.

'MESLEKİ YETERLİLİĞE SAHİP DEĞİL'

İddianamede, sanık İsmail Demir'in, adına kayıtlı 03 UU 567 plakalı aracının lastiklerinin standartlara uygun olmadığı, aracın arka koltuklarının emniyet kemer teçhizatının bulunmadığı, teknik donanımlar ve yönetmelik gereği gerekli şartları sağlamayan ve okul servisi taşımacılığında kullanılmaması gereken aracı işveren sıfatıyla kullandırttığı belirtildi. Sanık Demir'in mesleki yeterliliğe sahip olmayan Adalettin Şen'i yanında çalıştırarak, kazaya sebebiyet verdiği kaydedilen iddianamede, eksiklik ve aksaklıkların kazaya sebebiyet vereceğini öngörmesine rağmen kendisine güvenerek neticenin gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettiği, meydana gelen olayda bilinçli taksir düzeyinde kusurunun bulunduğu tespitine varıldı.

Sanıklar Adalettin Şen ile İsmail Demir'in bilinçli taksirleriyle 11 Ekim'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasına sebebiyet verdikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin üzerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı ifadelerine yer verildi.

'SÜRÜCÜNÜN BAŞI BİR ARA SAĞA DOĞRU DÜŞTÜ'

Kazadan yaralı kurtulan Arda Berk Demirel, iddianamedeki ifadesinde, kazadan hemen önce aracın yoldan sağ tarafa doğru gittiğini gördüğünü anlattı. Öğrencilerden Pınar Duran da sürücü Adalettin Şen'in başının bir ara sağa doğru düştüğünü 'Adalet amca' diye seslendiği sırada aracın yoldan çıktığını söyledi.

YOLA BAKMADIĞI İÇİN KAZA OLDU TESPİTİ

İddianamede yer verilen incelemede, sanık Adalettin Şen'in kazadan hemen önce yola bakmaması üzerine aracın yoldan çıkarak, ormanlık alana girip kaza yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Adalettin Şen ve İsmail Demir savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığını iddia etti.