Altın fiyatları yükselişe geçti! Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gidişatın küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Dolar endeksindeki yükseliş ile azalan jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.495 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.