Altın fiyatları ne kadar? sorusu 31 Temmuz Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 495,65 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.209,40 liradan işlem görüyor. İşte, 31 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...