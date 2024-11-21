Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 23 ilde uyuşturucu operasyonu! 58 gözaltı

        23 ilde uyuşturucu operasyonu! 58 gözaltı

        23 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-49' operasyonlarında 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 34 milyon 617 bin 835 uyuşturucu hap ele geçirildi. 58 şüpheli yakalandı, 40'ı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 ilde uyuşturucu operasyonu! 58 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-49 operasyonları çerçevesinde Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hapın, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı olduğunu duyurdu.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik 23 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonlara ait görüntüleri paylaşan Bakan Yerlikaya, Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı olduğunu açıkladı.

        Gerçekleştirilen operasyonların Narkoçelik-49 olarak gerçekleştirildiğini duyuran Yerlikaya, operasyonlarda toplam 1 Ton 756 kg uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 Bin 835 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

        Operasyonlarda 58 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, bu şüphelilerin 40'ının tutuklandığını, 4'ünün hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

        Uyuşturucunun milletin güvenliğini, sağlığını ve geleceğini tehlikeye attığına dikkati çeken Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birlikte mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar şu illerde gerçekleştirildi; "İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Hakkari, Manisa, Aksaray, Hatay, Sakarya, Mardin, Van, Kayseri, Adana, Balıkesir, Samsun, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Ağrı, Bursa, İzmir ve Kırıkkale."

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Jandarmanın bir seferde yakaladığı en yüksek uyuşturucu hap miktarı olan 34 milyon 270 bin adet uyuşturucu hap, 4 kg metamfetamin, 6 kg eroin ele geçirildi. 4 Şüpheli uyuşturucu imalatçısı tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 365 kg esrar, 544 bin adet kök skunk, 451 bin adet kök kenevir ele geçirildi. 6 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 36 bin adet uyuşturucu hap, 12 kg skunk, 14 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi. 4 Şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 123 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Şüpheli zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1,5 kg metamfetamin, 1.038 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 Şüpheli zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 136 bin adet uyuşturucu hap, 49 kg esrar ele geçirildi. 1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 82 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 146 kg esrar, 1.541 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı. 1’i tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 28 bin 870 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 20 kg esrar ele geçirildi. 4 Şüpheli zehir taciri yakalandı. 2’si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5,5 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi. 1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 129 bin 128 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Şüpheli zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 41 kg metamfetamin ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Habertürk Anasayfa