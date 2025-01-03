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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 17 ilde 42 DEAŞ'lı yakalandı

        17 ilde 42 DEAŞ'lı yakalandı

        17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-35" operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 08:02 Güncelleme: 03.01.2025 - 08:31
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        17 ilde 42 DEAŞ'lı yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde DEAŞ'a yönelik “Gürz-35” operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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