Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlar ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ardından düzenlenecek soru-cevap bölümünün de yatırımcıların odağında olacağını söyleyen analistler, söz konusu gelişmelerin piyasalarda risk iştahını görece düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 doların, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.