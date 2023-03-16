11 yaşındaki çocuk debisi yükselen derede kayboldu!

DHA'nın haberine göre Sezer için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Kızıltepe ilçesinin kırsal Çatalca Mahallesi´nde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.