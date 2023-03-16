Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi! Can kaybında son durum

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Şanlıurfa ve Adıyaman dün sağanak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti; Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi. Selden etkilenen Şanlıurfa’da sokaklarda temizlik çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri taşan Karakoyun deresi bölgesinde TOMA, kürek ve paspaslarla bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

SEL BÖLGESİNE SEVKİYAT Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede görev yapacak arama kurtarma ekipleri ve malzemelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla bölgeye taşındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bölgede görev yapacak AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma botları ile ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeler, farklı illerden kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla bölgeye taşınıyor" ifadeleri kullanıldı.

AKUT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde 43 gönüllüyle çalıştığını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketi için Bursa, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Trabzon ekiplerinden 43 gönüllüyle operasyona çıkıldığı belirtildi. Açıklamada, afetin gelişme durumuna göre yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği kaydedildi.

EĞİTİME BUGÜN DE ARA VERİLDİ Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi. Şanlıurfa Valiliği 12 kişinin hayatını kaybettiği kentte bugün olduğu gibi yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."

DİYARBAKIR'DAKİ ÇADIRKENT BOŞALTILDI Diyarbakır'da çadır kentte bulunan depremzedeler, etkili olan sağanak nedeniyle tedbir amaçlı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilecek. Valilikten yapılan açıklamada, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki çadır kentte barınan depremzede vatandaşların, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

MARDİN'DE TARIM ARAZİLERİ DE SULAR ALTINDA Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağışla bazı mahallelerde zemin katlarında su baskınları oluşurken, yollarda biriken su nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Yarımca, Beşik, Dikmen, Konuklu ve Yarımca mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Çiftçilerin sulama borular sele kapıldı. Büyükboğaziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu yakındaki bazı evleri su bastı.

DOĞANŞEHİR'DE SU BASKINLARI Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı. Kent genelinde dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Doğanşehir ilçesinde yer yer su baskınları yaşandı. İlçede Sürgü Baraj Göletinde suların birikmesiyle taşkın oldu. Bazı derelerin taşması sonucu da araçlar zarar gördü. Sel nedeniyle bazı yollarda yarılma oldu.

İlçe merkezinde biriken su, belediye ekiplerinin çalışmasıyla derelere verildi. Vahap Küçük Meydanındaki çadırlarda kalan depremzededeler de selden etkilendi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, ilçede dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarının ve arazi sularının ana kanalda biriktiğini söyledi. Kanalın dolmasıyla taşkın yaşandığını anlatan Zelyurt, sel suyunun yapılan çalışmayla dere yatağına aktarıldığını ifade etti. Zelyurt, çadırların bulunduğu alanı farklı bir yere taşıyacaklarını, selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

ARAPGİRDE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Kozluk Çayı'nın taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. Arapgir Kaymakamı Adnan Doğan, AA muhabirine, il genelindeki yağışın ilçelerde de etkisini gösterdiğini söyledi. Bazı tarım arazilerinin su altında kaldığını aktaran Doğan, "Vatandaşlarımızla ilgili hayati bir ihbar gelmedi. Suyun taştığı bölgelerdeki tarım arazilerinde zarar mevcut. Arazilerdeki suyun çekilmesinin ardından hasar tespiti çalışmalarına başlanacak" diye konuştu. DOĞANŞEHİR VE ARGUVANDA EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sağanak nedeniyle gelen 43 ihbara müdahale etti. Ekipler, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde evlerinde mahsur kalan 8 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı. Akçadağ ilçesinde de yağışlar nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı.