Altın fiyatları ne kadar? sorusu 10 Temmuz Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 503,54 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.283,13 liradan işlem görüyor. İşte, 10 Temmuz 2021 canlı altın fiyatları...