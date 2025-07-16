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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 10 ilde 5 suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı

        10 ilde 5 suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı

        10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 08:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 08:25
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        10 ilde 5 suç örgütüne operasyon: 74 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 74 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden 38'inin tutuklandığını, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya şüphelilerden 38'inin tutuklandığını, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini belirterek, "Şüphelilerin; Gaziantep’te; yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları, Adana'da; tekne sahiplerini dolandırdıkları, Antalya'da; tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi" ifadesini kullandı.

        Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu şüphelilere ait; 5 adet mesken, 15 adet arsa, 6 adet dükkan, 32 adet araç ile yaklaşık 106 Milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu.

        Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, JGK İstihbarat ve Asayiş Başkanlıklarımızı, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

        Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

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