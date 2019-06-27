Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugün milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kurul, elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar verdi.

Enerji sektörünün artan maliyetleri elektriğe zam olarak yansıdı. Başta Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda masaya yatırıldı.

Kurum, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

GAZA DA ZAM GÖRÜNDÜ

Doğalgaz fiyatlarını da BOTAŞ belirliyor. BOTAŞ'ın da 30 Haziran'a kadar 1 Temmuz'dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakında bir oranda "çift haneli" zam yapma olasılığı güçlendi.