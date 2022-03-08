KEFERNAHUM (2018)

(Capharnaüm)



12 yaşındaki Zain (Zain Al Rafeea), Beyrut'ta yaşayan yoksul bir ailenin çocuğu. Kendisini dünyaya getirdikleri için ailesinden davacı oluyor... Ama “Kefernahum”, “Beni niye dünyaya getirdiniz?” diye ailesine diklenen bir çocuğun filmi değil. Tam aksine, sızlanmaktan ziyade sonuna kadar mücadele eden bir çocuğun filmi... Hikâye açılıp, film ilerledikçe Zain'deki yaşama azmi ve kararlılığını daha net şekilde görüyoruz. Öyle ki, tüm bu direnç ve mücadele arzusu rahat koltuklarında film seyreden bizi kendimizden utandırıyor. Açılış sahnesinde gördüğümüz olaylar, şikâyetten ziyade Zain'deki isyan duygusunun tezahürü... Aslına bakarsanız, Zain'in en başından itibaren kendisi için bir şey istediği söylenemez. Onun için her şey kız kardeşinin çocuk yaşta evlendirileceğini anlamasıyla başlıyor. “Kefernahum” gibi filmlerin çekimleri görünenden daha zordur. Gerçek mekânlarda çekim yapmak, amatör oyuncularla, çocuklarla çalışmak ve en önemlisi o sahicilik hissini yakalamak kolay değildir. Bir tür filminde yönetmen gerçekliği istediği gibi şekillendirerek seyirciyi etkisi altına alabilir. Görsel dünya kurmak için elinde birçok araç vardır... Böyle filmlerde ise yönetmenin tek şansı gerçeklik duygusunu sağlam şekilde inşa etmektir. Yönetmen Nadine Labaki'nin, bunu hakkını vererek yaptığı kesin.