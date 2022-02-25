Son 31 yılda Rusya'nın savaşları 0:00 / 0:00

Tarih boyunca varlığını sürdürebilmiş, doğuda Japonya’yla batıda İsveç’le savaşmış, 20. yüzyılda 45 yıl boyunca Avrupa’nın yarısını kontrol etmiş, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklara, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülke: Rusya. Bugün Rusya din, dil ve kültürel olarak kuvvetli bağlara sahip olduğu Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor. Ancak bu Rusya Federasyonu’nun içinde bulunduğu ilk savaş değil. Peki Rusya, SSCB döneminin ardından hangi savaşlarda yer aldı? Habertürk’ten Emin Arslan’ın haberi.

1917’de kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II. Dünya Savaşı’ndan galip çıkarak kuvvetlerini Berlin’e kadar taşıdı. Müttefikleri ABD ve İngiltere’yle beraber Avrupa’yı paylaşan SSCB, 45 yıl boyunca ABD’nin karşısındaki dünyanın süper gücü konumunda, Soğuk Savaş’ın diğer kutbu oldu. Ancak özellikle Afganistan’ı işgal etmesinin ardından 1980’li yıllarda başlayan siyasi ve ekonomik kriz, Gorbaçov döneminde, 1991’de ülkenin dağılmasına sebep oldu.