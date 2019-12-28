28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ilk belirlemelere göre 76 kişiden 2'sinin, Türk vatandaşı olduğu belirtildi.
Hayatını kaybeden Türklerin, bölgede yol yapım çalışmasını yürüten firmada görevli Mehmet Kaplan ve Mustafa Yalman olduğu bildirildi.
İş makinesi olarak şantiyede çalışan Kaplan ve Yalman'ın Denizli'deki ailelerine acı haber ulaştı. Mehmet Kaplan ve Mustafa Kaplan'ın öldüğünü öğrenen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketinde çalıştığı bildirildi.
TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Türk bir inşaat şirketinde çalışıyordu. Firma, patlamanın olduğu bölgede, Katar'ın finanse ettiği Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenmişti." ifadelerini kullandı.
Olayın firmaya yönelik yapılan beşinci saldırı olduğunu aktaran Yılmaz, "Dört ay önce de aynı firmanın aracına saldırı olmuş iki Türk personel yaralanmıştı. Daha önceki saldırılarda firmada çalışan Somalililer ölmüştü." dedi.
Yılmaz, firmanın TİKA'nın projesiyle Somali'ye geldiğini belirterek, "2012- 2015 yılları arasında Mogadişu asfalt yol yapımı ve rehabilitasyon projesinde yüklenici olarak çalışmıştı. Geçen yıl ise askeri eğitim tesisleri asfalt yol projesini tamamlamıştı." diye konuştu.
Patlamanın olduğu nokta yakınında herhangi bir Türk kuruluşun bulunmadığı bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Patlamanın olduğu saat ve lokasyon dikkate alındığında Mogadişu'nun ana lojistik noktası olması ve bölgede çok fazla sayıda üniversite, okul, yetimhane bulunması ölü sayısını artırdı. Patlamada ölen ve yaralananların büyük bir kısmı öğrencilerden ve Mogadişu'ya meyve sebze satmaya gelen bölge halkından oluşuyor."
Başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.
Olayda yaklaşık 80 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.
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