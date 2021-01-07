Sokak kedisi Yaman belediyenin maskotu oldu

Muğla'da, sığındığı belediye binasının maskotu haline gelen sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.
AA'nın haberine göre belediye çalışanları, yaklaşık üç yıl önce yağmurda bir sokak kedisinin dışarıda kaldığını fark etti. Bakımı ve tedavisinin ardından sahip çıkılan kedi için başkanlık binasına kulübe yapıldı. Yaman ismi verilen kedinin rahat uyuması için de bir koltuk ayarlandı.
Belediyede rahatça dolaşan, zaman zaman koltukların üzerinde uyuyan kedi, zamanla çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı haline geldi.
"KEDİMİZ, TÜM PERSONELİN SEVGİSİNİ GÖSTERDİĞİ ORTAK DEĞERİ OLDU"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hayvan sevgisinin önemli olduğunu, evinde bir köpeğinin bulunduğunu söyledi.
Belediyede sahip çıktıkları kediye herkesin değer verdiğini aktaran Gürün, hayvanın belediyenin maskotu haline geldiğini dile getirdi.
Belediyeye gelir gelmez herkesin Yaman'ı görmek istediğini anlatan Gürün, şunları kaydetti:
"Kedimiz, tüm personelin sevgisini gösterdiği ortak değeri oldu. Belediyenin her yerinde Yaman'ı görmeniz mümkün. Rahatça istediği yerde dolaşıyor. Sağı solu karıştırmıyor. Yanlış bir şey yapmıyor. Kimseye bir rahatsızlığı yok. Koltuğunda rahatça uyuyor. Girişte beni ve personelimizi o karşılıyor. Belediyemize gülümseyerek giriyoruz. Gelen misafirlerimiz de onu çok iyi niyetle yaklaşıyor."
Gürün, hayvanlara gereken ilgiyi gösterdiklerini ifade etti.
"HEPİMİZ ONA ÇOK ALIŞTIK"
Belediye çalışanı Gülser Bozkurt ise sabah ilk iş olarak Yaman'ın mamasını ve suyunu verdiğini söyledi.
Kedinin genellikle koltuğunda zaman geçirdiğini aktaran Bozkurt, "Gün içinde belli aralıklarla dışarıya çıkıyor. Yarım saat dolaştıktan sonra tekrar yerine geliyor. Hepimiz ona çok alıştık. Çalışma arkadaşlarımız önce Yaman'ı soruyor. Çalışanlar kadar, belediyeye gelenler de çok seviyor" dedi.
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