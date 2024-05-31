Bakan Tunç açıkladı: Sokak hayvanları yasası Meclis'te! Sokak hayvanları uyutulacak mı?
Sokak hayvanları yasası son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Düzenlemenin son ayağı olarak sokak hayvanlarının uyutulması hükmü kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...
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Sokak hayvanları yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Adalet, Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarının yürüttüğü taslak çalışma; Meclis'e ulaştığı. Bu kapsamda gözler "Sokak hayvanları uyutulacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!
DHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 29 Mayıs tarihli TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Tunç, AK Parti grubunun 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme' konusundaki çalışmalarına ilişkin, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir taslak çalışması yapmıştı. Ve bu taslak çalışması Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz elbette bunu değerlendireceklerdir.
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"TEDBİR ALMAK GEREKİYOR"
Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, o komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda; 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvan' gibi tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda, hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor" diye konuştu.
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Ama diğer yandan özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve bunun giderek arttığını gördüklerini kaydeden Bakan Tunç, "Ölümlere yol açan, yaşlılara ve çocuklara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu oluyor; bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlara düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım; ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir 'orta yol' bulunması gerekecek" dedi.
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SOKAK HAYVANLARI UYUTULACAK MI?
Bakan Tunç, sokak köpeklerinin uyutulacağını yönündeki tartışmalara ilişkin de, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Habertürk'ten Esra Nehir'in 23 Mayıs 2024 tarihli haberine göre; Adalet, Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarının yürüttüğü taslak çalışma; AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim edildi. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak.
Konuya ilişkin nitelikli çalışma yapan akademisyen ve ilgili STK'lardan görüş alınarak teklife nihai hali verilecek. 10 gün içinde de teklif AK Parti grubunun imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin ilgili komisyonlar ve genel kurulda oylanmasının ardından yasalaşması bekleniyor.
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SOKAK HAYVANLARI YASASI MADDELERİ
3 madde olması beklenen düzenlemeyle; bakanlık, belediye ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkileri yeniden belirlenecek. Belediyeler kapasiteleri ölçüsünde başıboş köpekleri toplayarak, barınaklara alacak. Burada bakım ve aşı işlemleri yapılacak. Daha sonra ilanla sahiplendirilme yoluna gidilecek. 1 ay içinde sahiplendirilemeyen köpekler değerlendirilmeye alınacak. Değerlendirmelerin ardından karar verilecek. Son çare olarak uyutma yöntemine gidilecek.