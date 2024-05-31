Ama diğer yandan özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve bunun giderek arttığını gördüklerini kaydeden Bakan Tunç, "Ölümlere yol açan, yaşlılara ve çocuklara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu oluyor; bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlara düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım; ama tabii ki insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir 'orta yol' bulunması gerekecek" dedi.