İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgede yer alan bilgilere göre yeni sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı. Peki Sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte yeni sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni genelgeye göre hafta içi her gün akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.