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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şok'tan 3 ayda 54 milyar TL ciro - İş-Yaşam Haberleri

        Şok'tan 3 ayda 54 milyar TL ciro

        Şok Marketler'in cirosu yılın ilk 3 ayında 54 milyar liraya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:49
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        Şok'tan 3 ayda 54 milyar TL ciro
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        Şok Marketler, 2025 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılının ilk üç ayında Şok Marketler net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5 artırarak 54 milyar TL’ye ulaştırdı. Mağaza sayısını 11 bin 18’e çıkardı.

        Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2025 yılı ilk çeyrek performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        “Bu yılın ilk çeyreğinde de yatırımlarımızı sürdürürken hem müşterilerimizin bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. Ramazan ayında geçen yılın fiyatlarıyla ve sunduğumuz özel indirimlerle müşterilerimizin yanında olduk. Düzenlediğimiz kampanyalarla her gün daha fazla müşterimize kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için çalıştık. Tüm bu kampanyalarımızın yanı sıra Win sadakat programımıza özel avantajlarımızla Win’li müşterilerimize ekstra indirim ve kazanç sağlıyoruz. “Tarladan Sofraya” doğrudan alım modeliyle mağazalarımızda satışa sunduğumuz ürünlerimiz, yerli üretime olan desteğimiz, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ile müşterilerimizi ve paydaşlarımızı memnun ederken topluma da katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi bakış açımızla yatırımlarımızı sürdürerek büyümeye, topluma ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz.”

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