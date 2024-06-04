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        Haberler Bilgi Yaşam ŞOK aktüel ürünler: Bu hafta ŞOK’a kamp malzemeleri geliyor! İndirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler: 6 Haziran Çarşamba ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! İndirimli tam liste

        Çarşamba gününden itibaren geçerli olan ŞOK aktüel ürünler belli oldu. 6 Haziran'dan itibaren kamp malzemeleri, bayramlık çikolata ve şekerleme, kahve makinesi, davlumbaz, fırın indirimde olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:57
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          Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. İşte ŞOK indirimli tam liste

        • 2

          ŞOK 5 HAZİRAN 2024 KATALOĞU YAYINLANDI!

          Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
          Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
          Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
          Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL

        • 3

          Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL
          Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı 59,95 TL
          Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı 69,95 TL

        • 4


          Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı 69,95 TL
          Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı 79,95 TL
          Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 199 TL

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