ŞOK aktüel ürünler: 6 Haziran Çarşamba ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! İndirimli tam liste
Çarşamba gününden itibaren geçerli olan ŞOK aktüel ürünler belli oldu. 6 Haziran'dan itibaren kamp malzemeleri, bayramlık çikolata ve şekerleme, kahve makinesi, davlumbaz, fırın indirimde olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı
- 1
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. İşte ŞOK indirimli tam liste
- 2
ŞOK 5 HAZİRAN 2024 KATALOĞU YAYINLANDI!
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL
- 3
Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL
Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı 59,95 TL
Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı 69,95 TL
-
- 4
Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı 69,95 TL
Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı 79,95 TL
Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 199 TL
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15