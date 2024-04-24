ŞOK aktüel ürünler 24-30 Nisan 2024: Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bugünden itibaren başlayan indirimler 30 Nisan tarihine kadar sürecek. İndirimli ürünler listesinde bu hafta bebek, genç odası, hırdavat, yatak-baza ürünlerine varıncaya kadar geniş yelpaza seçeneği bulunuyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler için 24-30 Nisan ŞOK aktüel indirimlerinde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler indirimli listesi
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünleri indirime sokan markette bu hafta kahve makinesi, meşrubat bardağı, saklama kabı, yumuşatıcı, katlanır su kovası gibi ürünler yer alıyor. Öte yandan filter kahve makinesi 1.499 TL’den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri 24-30 Nisan 2024
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ŞOK 24-30 NİSAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL
Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
Arzum Starmix Mikser 899 TL
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Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL
Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL
Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL
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Portofino Meşrubat Bardağı 6'lı 169 TL
Portofino Su Bardağı 6'lı 129 TL
Kupa Bardak 210 cc 19,95 TL
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