Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
Kırıkkale'de, 20 gün önce, seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi E.B., tarafından bıçakla boğazı kesilen 42 yaşındaki F.C. isimli kadın ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. F.C., hayata ancak 20 gün tutunabildi
Kırıkkale'de olay, 4 Nisan'da akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana geldi.
ERKEK ARKADAŞI BOĞAZINI KESTİ
DHA ve AA'da yer alan habere göre F.C. (42), yönetimindeki otomobille hareket halindeyken, erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı.
ÜST GECİDİN MERDİVENLERİNE ÇARPTI
Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarptı. Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
ZANLI, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
F.C., tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.