Patron bahşişi personele dağıtmak zorunda

Kafe ve restoranlarda fiyat listesini işletmenin girişinde görünür şekilde bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu uygulamanın ardından bazı işletmeler müşteriye fatura düzenlerken listedeki fiyatlara yüzde 10, yüzde 20 gibi oranlarda “servis hizmeti” ilave etmeye başladı. Bu uygulama “gizli zam” iddialarına yol açtı

Otel, lokanta, eğlence yerleri ile içkili mekânlar personele genellikle "yüzde" usulü ile ücret ödüyor. Bu sistemle çalışan iş yerlerinde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulasına “yüzde” eklenerek ya da ayrı şekillerde alınan paralar ile müşterilerin kendi isteği ile bıraktığı bahşişlerin o iş yerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz ödenmesi zorunludur.

TOPLANAN PARALARIN DAĞITIMI PUANA GÖRE YAPILIR

Toplanan yüzdeler ve bahşişlerin dağıtımında, iş yerindeki tüm servislerden elde edilen paraların toplamı ve işçilerin fiilen yaptıkları işler esas alınır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı yönetmelikte otel, lokanta ve eğlence yerlerinde çalıştırılan her işçinin puanlarının alt ve üst sınırları belirleniyor. Örneğin, baş aşçı, şef garson ve resepsiyon şefinin puanı 26-30 arasında değişiyor. Aşçı, garson, barmen gibi çalışanların puanı ise 18'den başlıyor 22'ye kadar çıkıyor. İşe ilk defa başlayanlara, içinde yer aldıkları grubun en düşük puanı uygulanıyor. İş yerinde aynı grupta geçen başarılı her 3 yıl için bir puan ekleniyor. Yeni işe alınan işçi, daha önce çalıştığı yerlerdeki hizmet sürelerini belgelendirirse, o çalışmaları yeni iş yerinde de dikkate alınıyor. Yüzdeyle çalışılan iş yerlerinde her işçi için hizmet sürelerine ilişkin değerlendirme belgelerinin saklanması gerekiyor.