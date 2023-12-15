ŞOK'ta aralık ayı fırsatları! İşte güncel katalog
ŞOK marketlerde yılbaşı heyecanı yaşanıyor. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 15 - 19 Aralık aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...
Giriş: 15.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:46
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ŞOK aktüel ürünlerindeki yılbaşı fırsatları gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var VE hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 15 -19 Aralık kataloğu ile haftanın fırsatları...
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İŞTE 15 -19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut