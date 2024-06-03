ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğu
Her hafta ŞOK'ta farklı ürünler raflardaki yerini alıyor. 4 Haziran kataloğunda elektrikli süpürge, saç maşası, klima, koltuk ve ev tekstili gibi birbirinden farklı kategoride birçok ürün satışta. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
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ŞOK aktüel 4 Haziran 2024... ŞOK'ta her hafta farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta dikey süpürge, ıslak kuru epilatör, klima, televizyon, koltuk, güneş kremi gibi kişisel ve ev eşyaları geliyor. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
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Arzum dikey elektrikli süpürge 1.099 TL
Sinbo şarj edilebilir saç kesme makines, 449 TL
Sinbo şarjlı dikey süpürge 3.499 TL
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Garnier Çocuk/Yetişkin Güneş Kremi fiyatı: 425 TL
Celenes bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi: 195 TL
Nive Sun Koruma ve Nem Güneş Kremi spreyi fiyatı: 569 TL
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Premium duvar tipi klima 31.999 TL
Philips saç kurutma makinesi 2.299 TL
Philips ıslak kuru epilatör 1.999 TL
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Kagu köşe takımı puflu koyu gri 7.999 TL
Kagu corner 10.999 TL
Kagu ruby mutfak masa sandalye 3.599 TL
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Laura yüz havlusu 159 TL
Etnik desen 5'li havlu seti 299 TL
Lux 2'li banyo havlu seti 279 TL
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Permolit iç cephe boyası 379 TL
Klipsli mop 199 TL
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Kadın pijama takımı 229 TL
Kadın şort 29,95 TL
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