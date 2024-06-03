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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 4 Haziran 2024: ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? ŞOK online aktüel kataloğu

        ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğu

        Her hafta ŞOK'ta farklı ürünler raflardaki yerini alıyor. 4 Haziran kataloğunda elektrikli süpürge, saç maşası, klima, koltuk ve ev tekstili gibi birbirinden farklı kategoride birçok ürün satışta. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:54
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        • 1

          ŞOK aktüel 4 Haziran 2024... ŞOK'ta her hafta farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta dikey süpürge, ıslak kuru epilatör, klima, televizyon, koltuk, güneş kremi gibi kişisel ve ev eşyaları geliyor. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        • 2

          Arzum dikey elektrikli süpürge 1.099 TL

          Sinbo şarj edilebilir saç kesme makines, 449 TL

          Sinbo şarjlı dikey süpürge 3.499 TL

        • 3

          Garnier Çocuk/Yetişkin Güneş Kremi fiyatı: 425 TL

          Celenes bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi: 195 TL

          Nive Sun Koruma ve Nem Güneş Kremi spreyi fiyatı: 569 TL

        • 4

          Premium duvar tipi klima 31.999 TL

          Philips saç kurutma makinesi 2.299 TL

          Philips ıslak kuru epilatör 1.999 TL

        • 5

          Kagu köşe takımı puflu koyu gri 7.999 TL

          Kagu corner 10.999 TL

          Kagu ruby mutfak masa sandalye 3.599 TL

        • 6

          Laura yüz havlusu 159 TL

          Etnik desen 5'li havlu seti 299 TL

          Lux 2'li banyo havlu seti 279 TL

        • 7

          Permolit iç cephe boyası 379 TL

          Klipsli mop 199 TL

        • 8

          Kadın pijama takımı 229 TL

          Kadın şort 29,95 TL

        • 9
        • 10
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