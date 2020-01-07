07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 8 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
LG 43″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL
3 Katlı Kurutmalık 125 TL
Termo tabanlı MaxFlex Erkek Ayakkabı 39,95 TL
Yünlü Kışlık İç Taban 7,99 TL
Aloe Vera Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL
Aloe Vera Yastık 39,95 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL
Halı Örtüsü 69,90 TL
Çocuklar için Pamuklu Külotlu Çorap 9,99 TL
Kadın Diz Altı Çorap 2,99 TL
Kadın Simli Suba Çorap 7,99 TL
Kadın Kışlık Ev Botu 24,95 TL
Kadife Pijama Takımı 39,95 TL
Spor Tayt 19,95 TL
Çocuk Kıyafet çeşitleri 29,95 TL
Lisanslı Çocuk Eldiven 6,99 TL
Lisanslı Çocuk Pijama Altı 14,95 TL
Finish Parlatıcı 7,95 TL
Finish Tuz 7,95 TL
Finish Hepsi Bir Arada 50’li Bulaşık Makinesi Kapsülü 36,95 TL
Finish Powerbal 90’lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 30,95 TL
Bingo Soft Konsantre+Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu Avantajlı Paket 17,95 TL
Pantene Şampuan çeşitleri 12,90 TL
Palmolive Duş Jeli 9,95 TL
Deepfresh Islak Havlu 5 TL
Cif Tüm Yüzeyler 8,95 TL
25 TL ve üzeri alışverişte Pril Bulaşık Deterjanı 8 TL
25 TL ve üzeri alışverişte Pril Aloe Vera Losyon 8 TL
Cam bardak hediyeli Nescafe Gold 150 gr 29,95 TL
Calve Sos çeşitleri 7,95 TL
SuperFresh Ton Ekonomik 10,95 TL
Buğday Çiftliği Kurabiye 8,95 TL
Çizmeci Küp Gofret 2,95 TL
Bebeland Sensitive Yumuşatıcı 11,90 TL
Bebeland Sensitive Sıvı Deterjan 19,90 TL
Bebeland Sensitive Yenidoğan Islak Havlu 14,95 TL
Bebeland Bebek Şampuanı 9,45 TL
Bebeland Bebek Bezi çeşitleri 23,95 TL
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