Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 179,90 TL,
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499,90 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 259,90 TL
Seowood Kirli Sepet 169,95 TL,
Seowood Ahşap Kirli Sepeti Raf 169,95 TL,
İtme Kapak Çöp Kovası 42,95 TL,
Petek Çamaşır Sepeti 69,95 TL,
Kirli Sepeti 129,95 TL,
Petek Mandallık 16,95 TL,
Petek WC Fırça 22,95 TL,
Ütü Masası 249,95 TL,
Pastel Kurutmalık 175,90 TL,
Tüy Toplayıcı 14,95 TL,
Platin Mafsallı 4 Fonksiyonlu Duş Seti 39,95 TL,
350 gram Derz Dolgusu 29,95 TL,
Klozet Kapağı 69,95 TL,
Yağmur Çamaşır Mandalı 29,95 TL,
Slim 9'lu Moblen Askı 21,95 TL,
Lime Sprey Mop Set 159,95 TL,
Lime 2'li Tablet Mop – Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL, Bulaşık Matik + 1 Yedek 32,95 TL,
Bulaşık Matik 3'lü Yedek 29,95 TL,
Bulaşık Altlığı 18,95 TL,
Katlanır Maşrapa 14,25 TL,
Fonksiyonel Batarya Ucu 29,95 TL,
Kadın Ayakkabı Kutusu 24,95 TL,
Erkek Ayakkabı Kutusu 27,95 TL