ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı!

ŞOK market aktüel ürünleri her hafta çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyor. Bu hafta çarşamba günü gıdadan mutfak araç gereçlerine, teknolojik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürünl raflardaki yerini alacak. İşte 16 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...