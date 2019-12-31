31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
Şamdan Mini Fırın 169 TL
Attlas Şarjlı Vidalama 49,95 TL
Attlas 3’lü Set 229 TL
Kumsal Granit Efektli Tava 29,95 TL
Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL
Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL
Kumsal Granit Efektli Sahan 24,95 TL
Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Tencere 12,95 TL
Paşabahçe 12 parça Marmara Fincan Takımı 29,95 TL
Paşabahçe 3’lü Barrel Bardak 9,99 TL
Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 149 TL
Ahşap 3 Katlı Banyo Rafı 99,90 TL
Ahşap 5 Katlı Banyo Rafı 49,90 TL
Doğal masif ağacından Ahşap Tuvalet Kağıtlığı 39,95 TL
2 Katlı Ahşap Banyo Rafı 99,90 TL
BienWood Ahşap Duvar Rafı 39,95 TL
Buget 500gr Taze Yufka 3,50 TL
Bizim Yağ margarin 12,95 TL
İnci 50gr Ihlamur 8,95 TL
Tirebolu 42 Çayı 22,95 TL
Eti Browni Gold 4,50 TL
Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8,45 TL
Pınar 430gr Hindi Uzun Sosis 10,95 TL
Yudum Kızartma Ustası 12 TL
Prima Ultra Fırsat Paketi Bebek Bezi çeşitleri 89,90 TL
Sleepy Zeytinyağlı Islak Havlu 4,95 TL
Fairy Platinum 65’li Bulaşık Makinesi Tableti 64,95 TL
Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı 11,90 TL
Adam Tıraş Kolonyası 4,95 TL
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