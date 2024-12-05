Söğüt'ün tarihi saat kulesinin aydınlatma sistemi yenileniyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan tarihi "Hamidiye Saat" kulesinde aydınlatma sistemi yenileniyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinin tarihi yapılarından ll. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hamidiye Saat Kulesi'nde çalışma başlatıldı.
Geçen günlerde arızalanan ve verimli olarak aydınlatma sağlamayan saat kulesinin lambaları, Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı elektrik personelleri tarafından değiştiriliyor.
Aydınlatma çalışmaları sonrası kırmızı ve beyaz renklerde aydınlatma sağlanacağı bildirildi.