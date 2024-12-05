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        Haberler Gündem Güncel Söğüt'ün tarihi saat kulesi aydınlatılıyor | Son dakika haberleri

        Söğüt'ün tarihi saat kulesinin aydınlatma sistemi yenileniyor

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan tarihi "Hamidiye Saat" kulesinde aydınlatma sistemi yenileniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:06
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        Söğüt'ün tarihi saat kulesinde çalışma
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinin tarihi yapılarından ll. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hamidiye Saat Kulesi'nde çalışma başlatıldı.

        Geçen günlerde arızalanan ve verimli olarak aydınlatma sağlamayan saat kulesinin lambaları, Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı elektrik personelleri tarafından değiştiriliyor.

        Aydınlatma çalışmaları sonrası kırmızı ve beyaz renklerde aydınlatma sağlanacağı bildirildi.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #söğüt ilçesi saat kulesi
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