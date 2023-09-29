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        Haberler Sağlık Soğuk algınlığından öksürüğe, demir eksikliğinden kalp sağlığına birçok hastalığın şifası! Hangisi neye iyi geliyor?

        Soğuk algınlığından öksürüğe, demir eksikliğinden kalp sağlığına birçok hastalığın şifası! Hangisi neye iyi geliyor?

        Mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaştığımız hastalıklardan kurtulmak için en iyi yollardan birisi de gıdaların gücünden yararlanmaktır. Soğuk algınlığı ve öksürüğe en iyi gelen besinlerin başında ise pekmez geliyor. Adeta şifa niteliğinde olan pekmezin ise birçok çeşidi bulunuyor. peki hangi pekmez hangi hastalığa iyi gelir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:48
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        • 1

          Üzüm pekmezi

          Demşr eksikliğini giderir.

        • 2

          Andız pekmezi

          Kuru öksürüğe iyi gelir.

        • 3

          Dut pekmezi

          Soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.

        • 4

          Hurma pekmezi

          Sindirim sistemini rahatlatır.

        • 5

          İncir pekmezi

          Kemikleri güçlendirir.

        • 6

          Kayısı pekmezi

          Kalp sağlığını korur.

        • 7

          Keçiboynuzu pekmezi

          Nefes darlığına iyi gelir.

        • 8

          Pancar pekmezi

          Halsizliğe iyi gelir.

        • 9

          YANLIŞ TÜKETİME DİKKAT!

          Diyetisyen Eda Ünal, en çok anemi (kansızlık) için tüketilen pekmezin faydalarından bahsederek, "Pekmez geçmişten beri sıklıkla kullanılan, günümüze kadar gelen şifalı bir besindir. Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi ürünlerle üretilen tatlı tada sahip bir besindir. İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral sayesinde vücudumuz için oldukça yararlı bir besin. Özellikle kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi içeriklere sahip olan pekmezi farklı şekillerde tüketiyoruz. Özellikle çevremizde kansızlık olarak bilinen anemi için sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği kalsiyum ciddi anlamda kemik ve diş gelişimine yardımcı olmayı sağlıyor ve aynı zamanda demir tutulumunu sağladığı için kansızlık durumunun önüne geçiyor. İçerdiği potasyum sayesinde de tansiyonun dengede kalmasına yardımcı oluyor. İçerdiği antioksidan sayesinde de bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili. Özellikle kış aylarında, gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde pekmezi sıklıkla tercih edebiliyoruz. Pekmez içerdiği yüksek karbonhidrat ve kalori içeriğinden dolayı porsiyona dikkat ederek kullanmamız gerekiyor." dedi.

        • 10

          "DOĞRU KULLANILDIĞINDA ŞİFALI"

          Ünal, doğru kullanımda pekmezin çok faydalı olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Pekmez doğru kullanıldığında oldukça şifalı ama kullanırken saklanmasına ve pişirilmesine çok dikkat etmeliyiz. El yapımı olan pekmezi kapalı bir odada ve güneş görmeyecek bir şekilde ağzı kapalı bir şekilde saklamalıyız. Eğer marketten hazır aldığımız pekmezden kullanıyorsak bunu da buzdolabında saklamamız gerekiyor. Yediğimiz yiyeceklerde kullandığımız zamanda yüksek sıcaklıklarla karşılaşmamasına çok dikkat etmeliyiz. Çünkü pekmez 70 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkta kullanıldığında kanserojen etki gösterebilecek maddeler oluşturuyor. Buna dikkat etmekte fayda var."

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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