Soğanın türü önemli mi?

Daha az gözyaşı üreten bazıları da dahil olmak üzere birçok farklı soğan türü vardır. En sert kimyasal reaksiyonu oluşturan soğanlar, çok sayıda sülfür içeren bileşiklere sahiptir. Bunlar sarı, kırmızı ve beyaz soğanları içerir. Yeşil soğan gibi daha tatlı türlerde daha az sülfür bulunur, daha az keskindir ve çoğu insanda daha az gözyaşı üretir.