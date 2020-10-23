Softtech girişimlere yatırım yapacak

Silikon Vadisi ve Şanghay’da bulunan inovasyon merkezleriyle teknoloji alanındaki gelişmeleri yerinde takip eden ve Türkiye’deki yazılımcı gücüyle birleştiren Softtech, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde yatırımları yapmak üzere Softtech Ventures’ı kurduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosistemine katma değer yaratan projeler kazandırmak için Softtech’in insan kaynağı, teknoloji ve danışmanlık desteği vereceği Softtech Ventures, tohum aşamasında olan girişimleri geleceğe taşımayı amaçlıyor.
Softtech Ventures'ın ilk aşamada, Softtech’te kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan ve Türkiye’de finans, tarım ve teknolojiyi birleştiren İmeceMobil uygulaması, açık bankacılık çözümü TekCep uygulaması ve emlakçıların yeni nesil dijital asistanı olmayı amaçlayan Maydanoz uygulaması gibi yenilikçi projelere ev sahipliği yapacağı kaydedildi.
'BAŞARIYA GİDEN YOLDAKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ'
Softtech Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aran, "Softtech olarak çalışanlarımızı birer girişimci olarak görüyor, bu alanda destekliyor ve teşvik ediyoruz. Bugüne kadar Softtech içinden sağlık alanında çalışmalar yapan LiveWell, en iyi kurum içi girişimcilik ödülüne sahip liman otomasyon sistemi GullsEye ve Almanya’da faaliyetlerini yürüten fintech Maxi Digital gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri çıkardık. Softtech Ventures ile artık girişimcilerin hayallerini bir adım daha ileri taşıyarak başarıyı çoğaltılabilir ve ölçeklenebilir sistematik şekle getirerek, başarıya giden yoldaki tüm engelleri ekosistemdeki girişimcilerle birlikte ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Softtech’in İş Bankası’nın teknoloji şirketi olduğunu ve İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemi içinde Softtech Ventures ile eksik olan parçayı tamamladıklarını belirten Aran, "Girişimlere tohum aşamasından itibaren destek veren, onların gelişimlerini hızlandıran Workup Girişimcilik Programı, potansiyel vadeden girişimlere sermaye desteği sağlayan Maxis’in yanı sıra, yenilikçi fikirlerden yeni girişimler yaratacak olan Softtech Ventures ile birlikte girişimcilik ekosistemimizi sürecin gerekliliklerine göre geliştirmiş ve tamamlamış olduk” dedi.
Aran, “Bugün Softtech’in kurum içi girişimcilik projesi olarak geliştirdiği işleri Softtech Ventures’a taşıyacağız ve bu girişimlerin kurucularına da hisse vereceğiz. Yalnızca kurum içi girişimlerimize değil, fikrin ötesine geçen, teknoloji desteğine ihtiyaç duyan tüm girişimlere kapımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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