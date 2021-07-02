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Japon teknoloji ve yatırım şirketi SoftBank, Latin Amarika'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan Mercado Bitcoin'e 200 milyon dolar yatırım yaptı.

SBoftBank Latin Amerika Fonu üzerinden yapılan yatırım ile Mecardo Bitcoin'in çatı şirketi 2TM Group'un piyasa değeri 2.1 milyar dolara ulaştı.

ALTYAPIYA HARCAYACAK

2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Mecado Bitcoin'in 2.8 milyon kullanıcısı bulunuyor. Yılın ilk 5 ayında kullanıcı sayısını 700 bin artıran Mercado Bitcoin gelen parayı altyapı yatırımlarına harcayacağını açıkladı.