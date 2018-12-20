- Türkiye için "Kazan-Kazan" yatırımı

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BP ve SOCAR Türkiye’nin tesis için tasarım çalışmalarına geçmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şirketlerin ortak yatırım konusunda 2019’da kesin bir karara varmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve böyle bir karar alınması halinde tesisin 2023’te devreye alınabileceği kaydedildi.
Açıklamada, kurulması planlanan tesisin, SOCAR Türkiye’ye ait STAR Rafinerisi ve Petkim’den tedarik edilecek ham maddelerin entegre bir şekilde kullanımına izin verecek bir tasarımla yapılacağı belirtildi.
- Petrokimyada rekabet artacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Türkiye pazarına 2008'de Petkim'i satın alarak girdiklerini belirterek, "2008’den bu yana STAR Rafineri, TANAP, Petlim Konteyner Terminali ve Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali gibi dev projelere imza attık. SOCAR Türkiye’nin tüm projelerinin yer aldığı Aliağa’daki arazi geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ilk Özel Endüstri Bölgesi statüsünü kazanarak tarihe geçti. Yeni tesisin SOCAR’ın diğer tesislerinden elde edilen ham madde ve altyapı kaynaklarına çok yakın konumlanacak olması, rekabet bakımından büyük avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Aliyev, Türkiye’nin Ege Denizi kıyısından dünya pazarlarına açılan kapısı olan Aliağa’da inşa edilmiş büyük rafineri ve petrokimya tesisleriyle kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan’ın ekonomilerine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.
BP’nin Global Aromatik Ürünler Birimi Üst Yöneticisi Luis Sierra da planlanan tesisin hayata geçirildiği takdirde, batı yarımkürenin en büyük entegre PTA, PX ve aromatik ürünler kompleksi olacağına işaret ederek, "Tesis, BP'nin Çin'in Zhuhai bölgesinde yirmi yıl önce açtığı tesisinden bu yana aromatik ürünler alanındaki ilk büyük yatırımı olacak." ifadesini kullandı.
Sierra, tesisin BP’nin teknolojisi ve SOCAR’ın yeni rafinerisinden sağlanacak entegrasyonla, Türkiye’nin büyümekte olan polyester ambalajlama ve tekstil sektörüne hizmet vereceğini bildirdi.
- Türkiye için "Kazan-Kazan" yatırımı
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov ise söz konusu yatırımın SOCAR ve Türkiye'nin "kazan-kazan" stratejisini destekleyeceğini belirtti.
Türkiye’de petrokimya piyasasındaki şirket olarak paylarının arttığını kaydeden Gahramanov, "Petrokimya ürünlerinin Türkiye’ye ithalini de azaltarak, dış ticaret açığının düşmesine katkıda bulunacağız. Türkiye’deki tüm projelerimizde bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerin kullandı.
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