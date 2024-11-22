Socar, Türkiye'deki doğalgaz dağıtım işinin satışını görüşüyor

Socar, gaz dağıtım operasyonunun satışı için masaya oturdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Socar Türkiye grup şirketleri arasında yer alan Bursagaz ve Kayserigaz’ı da bünyesinde bulunduran Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş. devriyle ilgili olarak kısa bir süre önce görüşmelere başlandığı belirtildi.

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre; açıklamada, mevcut yasal süreçler ve iş sürekliliği gereklilikleri nedeniyle, devir sürecinin detaylarının şu aşamada paylaşılmayacağı, süreç ilerledikçe ve netleştikçe, tüm gelişmelerin yasal çerçeveler doğrultusunda kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunulacağı ifade edildi.