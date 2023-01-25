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Ama bazen sosyal medya hesaplarını kapatmak isteyenler olabiliyor. Bu durumda da Snapchat hesap silme işlemi hakkında araştırma yapılıyor. Aynı zamanda kalıcı olarak Snapchat hesap silme linki nedir diye bulmaya çalışanlar da oluyor. O zaman siz de yazıyı okuyun ve bu soruların cevaplarını öğrenin. Biz tam olarak bu konudan bahsediyoruz.

Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılıyor?

Snapchat hesabını kalıcı olarak silme işlemlerini yapmak için bazı adımları izlemeniz gerekiyor. Üstelik bunları yapmanız çok uzun sürmeyecek. Snapchat hesabımı nasıl silerim diye merak edenler aşağıdaki adımları izlesinler:

- Snapchat hesabınıza giriş yapın.

- Ayarlar bölümüne gelin.

- Hesabı silmek için tıklamanız gereken bölümü göreceksiniz.

- Buraya tıklayın ve karşınıza çıkan sayfada yer alan kullanıcı adı ve şifreniz ile oturum açın.

- Sonrasında hesabınıza bir mail gönderilecek. Bu aslında Snapchat hesap silme linki. Ona tıklayın.

- Hesap silme seçeneğini işaretleyin.

İşte böylece Snapchat hesabınız silinmiş olacak. Çünkü gönderilen link de sizi Snapchat hesap silme sayfası için yönlendiriyor.

Bu yöntem telefondan silme işlemi gerçekleştirecekler için geçerli. Eğer tarayıcı üzerinden bu işlemi yapmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor?

- Tarayıcınızdan Snapchat hesap sayfasını açmalısınız.

- Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

- Oturum aç yazısına tıklayın.

- Buradan hesabımı sil seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.

- Tekrar giriş yapmanız gerekecek. Şifrenizi ve kullanıcı adınızı girin.

- Devam edin.

- Onaylama işlemi bittiğinde hesabınız silme işleminiz de tamamlanmış olacak.

iPhone kullanıcıları için de işlemler aynı sırayla oluyor. Sadece seçenekler farklı olarak işlenmiş olabilir. Örneğin iPhone üzerinde hesap silme işlemi için sol üst köşede yer alan profile gelmeniz gerekiyor. Sonrasında ayarlara girin ve hesap işlemlerini açın. Buradan hesabımı sil seçeneğini göreceksiniz.

Buraya ilerlediğinizde hesap sayfasına yönlendiriliyorsunuz ve işlemleri tamamlıyorsunuz.

Snapchat Uygulamasını Silince Ne Olur?

Silme işlemi gerçekleştirildiğinde ne olduğu da fazlasıyla merak ediliyor. Snapchat silme işlemi yaparsanız;

- Hikayelerinizi kimse görüntüleyemez

- Arkadaşlarınızla olan bütün bağlantılarınız kesilir.

Ayrıca Snapchat hesabını silince mesajlar silinir mi sorusunun cevabını da verelim. Evet, silinecek. Ama şöyle bir durum söz konusu: Siz hesap silme işlemini gerçekleştirseniz bile hesabınızda yer alan videolar, fotoğraflar ve mesajlar 30 gün boyunca saklanır. Bu süre içerisinde hesabınıza hiçbir şekilde giriş yapmazsanız bütün bilgileriniz silinecektir. Ama giriş yaparsanız da silme işlemini tekrar yapmanız gerekecek.

Aynı şekilde Snapchat uygulamasını silince hesap silinir mi diye de endişe etmenize gerek yok. Eğer ayarlar bölümünden hesabı silme linkine kadar gitmediyseniz, uygulamayı silmek herhangi bir silinmeye yol açmayacaktır.

Snapchat Hesap Silme Geri Alınır mı?

Hesabınızı sildikten sonra pişman mı oldunuz? Peki bu durumu geri alabilir misiniz? Evet, aşağıdaki adımları izleyerek hesabınızı geri açabilirsiniz ve belgelerinizi kurtarabilirsiniz.

- Snapchat’e girin ve kendi bilgilerinizle giriş yapın.

- Tabi hesabınızı geri almak istiyorsanız 30 gün içerisinde giriş yapmanız gerekecek.

- Giriş yaptığınızda hesabı tekrar etkinleştirmek isteyip istemediğiniz soruluyor.

- Evet deyin ve bekleyin.

Hesabınız tekrar açılmış olacak. Ama 30 günü geçtiyse ve giriş yapmaya çalıştıysanız hiçbir işe yaramayacağını da bilmelisiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos