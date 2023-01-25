NFC Nedir, Özellik Ekleme ve Kapatma Nasıl Yapılır? Telefonda NFC Ne Demek?

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Yavaş yavaş gelişen ve insanlar tarafından anca keşfedilen bu özellik aslında öğrendiğinizde size de çok fazla fayda sağlayacak. Peki bahsettiğimiz NFC nedir, özellik ekleme ve kapatma nasıl yapılır? Bunları biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu yazıyı okuyarak telefonda NFC ne demek öğreneceksiniz.

O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, öyle değil mi?

NFC Nedir? Ne İşe Yarar?

Pandemi döneminde gelişimini ilerleten ve çoğu akıllı telefonda kullanılmaya başlanan NFC özelliğinden bahsedeceğiz. Telefonda NFC ne demek? NFC yakın alan iletişimi olarak biliniyor ve onun kısaltmasıdır. Bu özellik sayesinde kart taşımadan ya da herhangi bir ek işlem yapmaya gerek duymadan dosya paylaşımları yapmanıza yardımcı bir teknoloji.

Buna ek olarak NFC ne işe yarar? NFC nerelerde kullanılır?

- Belge alışverişlerinde

- Konum gönderiminde

- Cihazlar arası telefon numaraları göndermede

- Ödeme yapmada

- Başka bir cihazla kendi hesabınızı açabilmede kullanılıyor.

Bunlara bağlı olarak hayatımızı çok fazla kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki telefonunuzda NFC özelliği varsa ama nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bir sonraki başlığa geçerek bunu da öğrenebilirsiniz.

NFC Özelliği Nasıl Kullanılır?

NFC özelliğini kullanabilmek için öncelikle telefonunuzda olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sonrasında da istediğiniz paylaşımı NFC ile ilgili seçeneği kontrol ederek yapabilirsiniz. Buna ek olarak NFC özelliğiniz kapalıysa hemen ayarlardan onu aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Aksi durumda kesinlikle istediğiniz işlemleri yapamazsınız. Az önce de belirttiğimiz üzere sizin işlemleri tamamlayabilmeniz için diğer cihazın da NFC özelliği bulundurması gerekiyor.

NFC Özelliği Sonradan Eklenebilir mi?

Son olarak sizlere şu konudan da bahsetmek istiyoruz: NFC özelliği sonradan eklenebilir mi?

Aslında bunu yapabilirsiniz, sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacaktır. İşte adım adım NFC özelliği ekleme:

- Telefonunuzun ayarlar bölümüne gitmelisiniz.

- Kablosuz ağlar seçeneğine tıklayın.

- Buradan NFC özelliğini görüyorsanız işaretleyebilirsiniz

Bir başka yöntemden daha bahsedeceğiz:

- Ayarlar bölümüne gelin.

- Karşınıza çıkan sayfadan bağlantılar seçeneğini göreceksiniz, ona tıklayın.

- Bağlantıları seçtiğinizde ‘Diğer Bağlantılar’ seçeneğini işaretlemelisiniz.

- NFC görüyorsanız onu seçin.

Böylece bir dakika bile sürmeyecek işlemle NFC özelliğini eklemiş olacaktır.

Buna karşılık bazı kullanıcılar da NFC nasıl kapatılır diye merak ediyor. Bu işlemi yapmak da zor değil.

- Yine diğerlerinde olduğu gibi ayarlar bölümüne gelin.

- Sonrasında kablosuz ağlara gelmelisiniz.

- Burada aktif olan NFC özelliğini göreceksiniz. Kapatma işaretine getirin.

Evet, işlem bu kadar sürüyor. Peki neden NFC özelliğini kapatmak istiyorlar? Aslında bunun da cevabı çok basit: Çünkü teknolojinin gelişmesiyle hayatımız kolaylaşıyor olsa bile beraberinde bu durumdan faydalanmak isteyen dolandırıcılar için de yeni bir piyasa oluşturuyor. Temassız kartlar ilk çıktığı zamanlarda ceplerinde POS cihazıyla dolaşan sahtekarlar oluyordu. Aynı bunun gibi, NFC özelliği açık olduğunda da bazı riskler ortaya çıkabiliyor.

Ama tabi ki bunlar çok sık yaşanan durumlar değil fakat imkansız da değil. Her zaman önlem almakta fayda vardır.

İşte NFC nedir ve telefonlarınıza NFC özelliği ekleyebilir misiniz artık biliyorsunuz. İhtiyacınız neyse, ona göre açıp kapama işlemlerini gerçekleştirmeniz sadece birkaç saniyenizi alacak. Bu sebeple karar verip ona göre ayarları kontrol edebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos