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Çek üretici Skoda'nın yönetiminde üst düzey görev değişikliği yaşandı.

Volkswagen Grubu bünyesindeki markalardan Skoda'nın yönetim kurulu başkanlığı görevine, Volkswagen'in Güney Afrika müdürü Thomas Schaefer'in atandığı belirtildi.

Koltuğunu Schaefer'e devreden Bernhard Maier, 5 yıllık görev süresi boyunca 125 yıllık firmaya tarihinin en iyi finansal sonuçlarını yaşatmıştı.

Çekya'nın en büyük ihracatçı şirketi olan Skoda, elde ettiği başarılı sonuçlar ile zaman zaman ana şirketi Volkswagen ile sürtüşmeler yaşıyor.

Çek üretici, koronavirüs salgını nedeniyle yılın ilk yarısında satışlarında yüzde 30'luk daralma yaşamıştı.