29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını da 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, "Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz." dedi.
Göztepe karşılaşmasının zor geçtiğini vurgulayan Otyakmaz, "Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar ama ikinci yarı bir iki pozisyon da bulduk. Aroune Kone'nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk." diye konuştu.
Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcular ve taraftarlara teşekkür etti.
Ligin ikinci yarısını da aynı performansla tamamlamayı arzuladıklarını dile getiren Otyakmaz, "İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Otyakmaz, "Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul'daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizimle, vermeyeceğiz onları." değerlendirmesinde bulundu.
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