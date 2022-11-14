Sivas'ta 3 çocuk karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sivas'ta, mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde, iddiaya göre, Afganistan uyruklu bir aile evlerinin balkonunda mangal yaktı.

AA'nın haberine göre; mangaldan çıkan karbonmonoksit gazının odaya dolması sonucu T.H. (12), A.H. (7) ve M.R.H. (11) zehirlendi.

Numune Hastanesine kaldırılan 3 kardeş tedavi altına alındı.