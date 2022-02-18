Şişli Belediyesi’ne siber saldırı!

Şişli Belediye Başkanlığı’na siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. 12 Şubat’ta gerçekleştirilen saldırıda, belediyenin kullandığı sunuculara fidye yazılımı yüklenerek, bazı dosya ve klasörlerin şifrelendiği tespit edildi.

Yaşanan veri ihlalinden etkilenen kişi ve kayıt satısı henüz tespit edilmezken, uzman incelemesinin devam ettiği ifade edildi.

Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan iletide sözkonusu veri ihlali ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

UZMAN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

- Veri sorumlusunun kullanmış olduğu sunucu ve istemcilere fidye yazılımı yüklemek suretiyle bir siber saldırı gerçekleşti ve bu saldırı sonucu dosyalar ve klasörler şifrelendi.

- Veri ihlali, 12.02.2022 tarihinde gerçekleşti ve aynı gün tespit edildi.

- İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı henüz tespit edilemedi.

- İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve üyeler olduğu belirlendi.

- İhlalden etkilenen veri kategorileri hakkında bilgi verilmezken, uzman incelemesinin devam ettiği açıklandı.