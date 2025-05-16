Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.668,36 %1,33
        DOLAR 38,8529 %0,35
        EURO 43,2900 %-0,40
        GRAM ALTIN 3.984,13 %-1,23
        FAİZ 45,11 %-2,55
        GÜMÜŞ GRAM 40,27 %-0,95
        BITCOIN 104.353,00 %0,86
        GBP/TRY 51,5671 %-0,14
        EUR/USD 1,1142 %-0,40
        BRENT 65,32 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 6.514,05 %-1,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam global iş ortaklarıyla bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam global iş ortaklarıyla bir araya geldi

        Bu yıl 90'ıncı yılını kutlayan cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam, Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişecam global iş ortaklarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

        Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, ilerlemenin ekosistemle çıkılan ortak bir yolculuk olduğunu vurguladı.

        Yücel, "Şişecam’ın 90 yıllık başarı hikayesi; ilerleme, dayanıklılık ve güçlü ortaklıklarla şekillenmiş bir yolculuk. Kültürünün odağına tüm paydaşları için değer yaratmayı koymuş bir kurum olarak, yaratılan değerin ancak birlikte geliştirilebileceğinin farkındayız. Bireysel yaklaşımların ve çabaların ilerlemek için yeterli olmadığı günümüzde, iş birliğinin ortak sonuçlara ulaşmanın da ötesinde; birlikte düşünme, plan yapma ve ilerleme yolculuğu olduğuna inanıyoruz" dedi.

        Zirve’nin “United to Collaborate – Navigating Together” adlı temasının sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunu dile getiren Can Yücel, "Geleceğe hazır bir ekosistem inşa ederken temel önceliklerimiz, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve operasyonel esneklik. Tüm iş ortaklarımızı inovasyonu sadece bir gelişim fırsatı olarak değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluk konusu olarak ele almaya davet ediyorum. Çünkü bugün birlikte ortaya çıkardıklarımız, yarınlarımızı da şekillendirecek. Gelin, değişimi birlikte tasarlayalım; birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
        28 ilde 72 gözaltı var! 65 milyon TL'lik vurgun!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Habertürk Anasayfa