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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'da Yönetim Kurulu Başkanı değişti - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'da Yönetim Kurulu Başkanı değişti

        Şişecam'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Adnan Bali'nin getirildiği duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 22:40 Güncelleme: 28.06.2024 - 22:42
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        Şişecam'da Yönetim Kurulu Başkanı değişti
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        Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Temmuz'dan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verildiği bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sezgin Lüle'nin istifası dikkate alınarak, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine ve 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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