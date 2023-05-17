Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde dün 3 jandarma personelinin şehit düşmesi sonrası başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş: 17.05.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 5 terörist...
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde 3 jandarma personeli şehit olmuştu. Bugün bölgede düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyon kapsamında 15 ve 16 Mayıs 2023 tarihlerinde yaşanan çatışmalarda, 3 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, operasyonun devamında 17 Mayıs 2023 tarihinde bir grup terörist ile yeniden saplanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Babasını bıçakla öldürdü
Babasını bıçakla öldürdü
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Bodrum'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.